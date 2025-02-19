İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Felç Etti

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İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor.

Megakentte sabah kuzey bölgelerde başlayan, akşam saatlerinde ise tüm ilçelerde etkili olan kar yağışı toplu ulaşım ve trafikte yoğunluğa neden oldu.

İş çıkış saatinde tüm ana arterlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, toplu ulaşım istasyonlarında da vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Farklı ilçelerde çok sayıda otomobil, ara sokaklarda yolda kaldı. Özellikle kış lastiği ya da zinciri olmayan araçların yokuş çıkmakta zorlandığı ve yolda kalan araçlar nedeniyle birçok ara sokakta trafik akışının durduğu görüldü.

Mecidiyeköy, Altunizade ve Uzunçayır gibi toplu ulaşımın merkezi noktalarında yolcu kalabalığı ilerleyen saatlere dek sürdü.