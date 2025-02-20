İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Rahatlattı - Son Dakika
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İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Rahatlattı

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Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 20'ye düştü.

20.02.2025 19:34
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(İSTANBUL) Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi ve yöneticilerin zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması çağrıları üzerine İstanbul son yılların en sakin akşam trafiğine sahne oluyor. Kar yağışının yoğunlaştığı dün akşam saatlerinde yüzde 90'ları gören trafik yoğunluğu bu akşam yüzde 20'lerin altına kadar düştü.

Kentte aralıklarla görülen kar yağışı dün akşama doğru etkisini artırmıştı. İstanbul Valiliği okulları tatil ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması çağrısı yapmıştı. Yurttaşlar çağrılara büyük oranda olumlu karşılık verirken, durum İBB trafik haritasına da yansıdı.

Dün kar yağışının yoğunlaştığı akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'ları gördü. İş dönüşü toplu taşımaya yönelen yurttaşlar metro ve metrobüs istasyonlarında 2 saat kadar yoğunlukla karşılaştı. Hem İBB Başkanı İmamoğlu hem de İstanbul Valisi Davut Gül, yurttaşları zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı. Uyarıya gün boyunca uyulduğu görüldü. Sabah ve öğle saatlerinde, çalışma günlerine göre oldukça rahat görünen trafik akşam saatlerinde iyice rahatladı. Dün akşam 18.30 civarı yüzde 90'lara ulaşan yağunluk bu akşam aynı saatlerde yüzde 20'lerin altına kadar indi. 19.00 itibarıyla yüzde 18'leri gördü.

Yetkililer, okulların tatil olduğu yarın için de benzeri uyarıları tekrar ediyor. Gece için buzlanma uyarısı yapılırken gün içinde beklenen yoğun kar yağışına karşı özellikle kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması isteniyor.

Kaynak: ANKA

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