İstanbul'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

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İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Beykoz'da 2 İETT otobüsü yolda kaldı.

Kentin bazı ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Beykoz Çubuklu Mahallesi Boğaziçi Caddesi'nde 2 İETT otobüsü, kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Otobüslerden biri kaldırıma yanaşarak durabildi.

Gidecekleri yere yakın olan yolcular otobüslerden inip yürüyerek yollarına devam etti.

Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde kar nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil, yol kenarındaki parmaklıklara çarptı. Kazada otomobilde hasar oluştu.

Kar yağışının etkili olduğu Tuzla'da da karla kaplanan yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sultanbeyli ve Silivri'de de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Öte yandan İETT otobüslerinin yolda kaldığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.