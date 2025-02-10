İstanbul'da Kar Yağışı Ve Soğuk Hava Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'da Kar Yağışı Ve Soğuk Hava Uyarısı

İBB, İstanbul'da kar yağışı ve sert soğuklar konusunda vatandaşları uyardı. Sıcaklık 0 dereceye inebilir.

10.02.2025 11:19
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte salıdan itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalmasının, çarşambaya kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, Silivri ve Çatalca'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olmaya başladığı, akşam saatlerinden itibaren de kar yağışının kentin genelinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

İstanbul'un büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk havanın etkisini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalmasının, çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışlarının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, kent genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceğine dikkati çekilerek, kuzey yönlerden esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgarın etkisiyle sıcaklıkların 0 dereceye inmesinin don ve buzlanma riskini artırabileceği vurgulandı.

Özellikle akşam ve gece saatlerinde beklenen kar yağışı ile buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, İstanbullulara soğuk hava ve kar yağışına karşı önlemlerini almaları, trafikte dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları önerildi.

Açıklamada, İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldüğü, şubat ayı boyunca beklenen yağışlarla birlikte bunun yüzde 65'in üzerine çıkabileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kar Yağışı Ve Soğuk Hava Uyarısı - Son Dakika

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