İstanbul'da kara para aklama soruşturmasında 2 zanlı daha tutuklandı, tutuklu 24 oldu - Son Dakika
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İstanbul'da kara para aklama soruşturmasında 2 zanlı daha tutuklandı, tutuklu 24 oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Böylece soruşturmada tutuklu zanlı sayısı 24'e yükselirken firari 2 şüphelinin aranması sürüyor.

Yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 2 zanlı daha tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı, suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, şüphelilerden Zülfü Sümer ve Abdulkadir Sezgin'in tutuklanmasına, Müge ve Gökcen Bayır, Yusuf Demir, Elif Keskinel Ülker, Hatice Kübra Arat ve Hasan Hişim hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan zanlıların sayısı 24'e yükseldi.

Öte yandan, firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları belirtilmişti.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada şüpheliler Zülfü Sümer, Abdulkadir Sezgin, Müge ve Gökcen Bayır, Yusuf Demir, Elif Keskinel Ülker, Hatice Kübra Arat ve Hasan Hişim gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemleri sonrası şüphelilerden Zülfü Sümer ve Abdulkadir Sezgin tutuklanmaları, Müge ve Gökcen Bayır, Yusuf Demir, Elif Keskinel Ülker, Hatice Kübra Arat ve Hasan Hişim ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Öte yandan, bu soruşturmada Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer almıştı.

Kaynak: AA
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