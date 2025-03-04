İstanbul'da Kaybolan Ece Gürel İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Kaybolan Ece Gürel İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ece Gürel'in bulunması için Belgrad Ormanları'nda geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

04.03.2025 22:16
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İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in bulunması için Belgrad Ormanları'nda başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri de katıldı.

İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin kızılötesi dronla arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında bulunduğu bazı kişisel eşyayı buldu.

Gürel'e ait olduğu değerlendirilen eşya incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.

Çalışmaları takip eden Gürel'in akrabası Yusuf Çeçtepe, AA muhabirine, Gürel'in pazar gününden beri kayıp olduğunu, dün akşamdan beri profesyonel arama kurtarma ekiplerinin bölgeyi aradıklarını söyledi.

Ekiplerin hiç durmadan çalıştıklarını belirten Çeçtepe, vardiya değişimi nedeniyle çalışmalara ara verildiğini ve henüz herhangi bir gelişme olmadığını kaydetti.

Gürel'in evinden çıktığı anlara ait görüntüler güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Gürel'in kolunda çantasıyla evinin bulunduğu binadan çıkması yer alıyor.

"Biz çok ümitliyiz"

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu da arama çalışmalarının yapıldığı bölgede basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Aramaların hala sürdüğünü dile getiren Aksu, belediyenin iki arama kurtarma köpeğiyle çalışmalara eşlik ettiğini söyledi.

Çalışmalarda ilerlemeler kaydedildiğini belirten Aksu, "Şu anda kendisinin sağ olduğunu düşünüyoruz. Bugün bulduğumuz bazı materyaller onu gösteriyor. Şu anda arama devam ediyor. Biz çok ümitliyiz, kardeşimizin hayatta olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaybolan Ece Gürel'in eşinin de aralarında bulunduğu kişiler, yakılan ateşin başında bekleyerek, arama çalışmalarını takip ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaybolan Ece Gürel İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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