Kediler kezzap atan şüpheliye istenen ceza belli oldu

İstanbul Eyüpsultan'da kedilerin üzerine kezzap dökerek bazı kedilerin ölümüne bazılarının ise, yaralanmasına neden olan Murat Özdemir hakkında savcı 7 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme, sanık Özdemir hakkında zorla getirme kararı çıkararak duruşmayı erteledi.
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Murat Özdemir katılmadı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve hayvanseverler duruşmada hazır bulundu.
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarından Umut Yıldız duruşmada "Hayvan haklarının gündemde olduğu bu dönemde sanığın vahşice hisle 40'a yakın hayvana zarar verdiği dosyaya sunmuş olduğumuz veteriner hekim tarafından düzenlenen raporla anlaşılmış olmakla sanık hakkında meydana gelen zarar nazara alınarak ceza verilmesini talep ediyoruz. Sanığın eylemlerinin farklı zamanlarda birden fazla devam ettiği de nazara alınarak eylemleri tasarlayarak gerçekleştirdiği de sabit olduğundan üst hadden cezalandırılmasını her bir zarar gören can için ayrı ayrı ceza almasını talep ederiz" şeklinde konuştu.
Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Murat Özdemir'in 17 Temmuz 2023 ve 6 Ağustos 2023 arasında 3 farklı seferde satın almış olduğu yakıcı sülfürik asidi farklı tarihlerde sokak kedilerinin üzerine döktüğünü belirterek kamera görüntüleri ile birlikte sanık Murat Özdemir'in suçunu kabul ettiği vurgulandı. Özdemir'in "Zincirleme olarak bir ev hayvanını veya evcil hayvanları kasten öldürme suçundan 10 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme savunmasını yapması için Murat Özdemir'in zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Hayvanseverler ve avukatlar duruşma çıkışı katılma taleplerinin reddedilmesine tepki gösterdi. Duruşma sonrası avukatlar ve hayvan severler adliye önünde açıklama yaptı. Duruşmaya katılan avukat Pınar Akbina, "Daha geçen hafta asansörde canice katledilen Eros gündemdeydi. Öfkeliyiz, bizde bugün davaya katılma talebinde bulunduk. Yasal ve hukuki haklarımızı kullandık. Ancak mahkeme ne bizim talebimizi nede İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin katılma taleplerini kabul etmedi. Olayın tanıkları var. Her duruşmaya gelenler var; ama ne yazık ki dinlenmedi. Dolayısıyla bizler bu davanın takipçisi olacağız" dedi.
Son Dakika › Güncel › Kediler kezzap atan şüpheliye istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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