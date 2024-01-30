İstanbul\'da kilise saldırganlarının kullandığı araç bulundu

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EDDA SÖNMEZ

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen iki teröristin olay yerine gelirken ve kaçarken kullandıkları Polonya plakalı araç, İstanbul Beylikdüzü'nde plakaları sökülmüş halde bulundu. Araç, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Terör örgütü IŞİD tarafından İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne geçen pazar günü düzenlenen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. (24) ve Rusya uyruklu D.T. (37) isimli iki zanlının kullandıkları Polonya plakalı ve üzerine dikkat çekmemek için reklam yapıştırılmış araç bulundu.

Beylikdüzü İlçesi'nde plakaları sökülmüş halde bulunan araç İstanbul Emniyeti'ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındı. Bir yıl önce Türkiye'ye getirildiği ve olaydan önce hiç kullanılmadığı tespit edilen araçla olay yerine gelen saldırganlar, olayın ardından araçla kaçarken silah parçalarını söküp atmış, parçalar İstanbul Kemerburgaz'da ormanlık alanda bulunmuştu.