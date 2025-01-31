İstanbul'da Kişisel Veri İhlali Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Kişisel Veri İhlali Operasyonu

25 ilde düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı, 35'i çocuk. İşlemler sürüyor.

31.01.2025 11:47
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İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemlerinde kişisel verileri para karşılığında sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 35'i çocuk 68 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, devlet güvenliğini tehlikeye sokacak bilgilerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı yönünde bulgular üzerine yapılan çalışma sonucunda gözaltına alınan 35'i çocuk 68 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifade işlemlerine başlandı.

Şüphelilerden 35 Suça Sürüklenen Çocuğun (SSÇ) ifadelerinin alınması için Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosunca 4 savcı görevlendirildi.

Diğer şüphelilerin ifadeleri ise soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosunca alınıyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ihbarlar üzerine başlatılan çalışmalarda, devlet güvenliğini tehlikeye sokacak bilgilerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı yönünde bulgular elde edilmişti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu bir grup tarafından "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları, sağlık bilgileri gibi çok sayıda kişisel verilerin ve kurumlara ait bilgilerin çalındığı, bu verilerin para karşılığı satıldığı ya da tehdit ve şantaj için kullanıldığı belirlenmişti.

Yapılan şantajlar sonucu çok sayıda çocuğun mağdur olduğu, bazı çocukların ise intihara sürüklendiği anlaşılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma izniyle İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında yazılım ve bilgisayar mühendisi ile bilgisayar programcısının da bulunduğu 35'i çocuk 68 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere el konulurken, ruhsatsız silah ve otomatik tüfek de ele geçirilmişti.

Şüpheliler hakkında "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin" suçundan işlem başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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