İstanbul\'da Kuaförlük Yapan Kadın, Köyde Hayvan Yetiştiriciliği ve Seracılıkla Huzur Buluyor

İstanbul'da şehir hayatının stresli ortamından kurtulmak için uzun yıllardır yaptığı kuaförlüğü bırakıp Düzce'deki köyüne yerleşen Nuray Onsekiz, aradığı huzuru büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve seracılıkta buluyor.
Evliliği dolayısıyla Çilimli ilçesi Kuşoğlu köyünden ayrılan ve İstanbul'da 28 yıl kadın kuaförlüğü yapan 53 yaşındaki Onsekiz, emekliliği gelince metropolün stresinden kurtulmak ve çok sevdiği doğada vakit geçirmek için mesleğini bıraktı.
Makine mühendisi eşi ve 2 oğluyla yaklaşık 8 yıl önce köyüne yerleşen Onsekiz, kocasının iş hayatı ve çocuklarının eğitimi dolayısıyla tüm işleri üstlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının gebe düve desteğiyle aldığı 2 inekle besiciliğe başlayan girişimci kadın, hayvan sayısını geçen süre içinde 12'ye çıkardı.
Süt ve et üretimi yaptığı işinde arpa ve yonca yetiştiriciliği için bakanlıktan tohum desteği de alan Onsekiz, yine tarımsal desteklerle kurduğu serada yetiştirdiği sebzeleri satarak gelir elde ediyor.
"Aldığımız destekler bizi rahatlatıyor"
Onsekiz, AA muhabirine, uzun süredir hayali olan çiftlik kurma sürecinde yaşadığı olumsuzlukların kendisini güçlendirdiğini söyledi.
Eşi çalıştığı ve çocukları da eğitim hayatlarına devam etmek zorunda oldukları için işleri eline aldığını anlatan Onsekiz, "7,5 yıldır verdiğim mücadele sonunda hayvanlarımla ve doğa ile çok mutluyum." dedi.
Onsekiz, çıraklık dönemi hariç usta öğretici olarak 20 yıl bayan kuaförlüğü yaptığını mesleğini bırakıp çiftçiliğe başladığını aktararak, "Doğa ve çiftçilik bana daha cazip geldi. Mesleğimden emekli oldum ve bütün enerjimi buraya harcıyorum." diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli projelerinden destek aldığına değinen Onsekiz, "Ya hibe olarak ya da yüzde 25 desteklemeler aldım. Destekler bizi rahatlatıyor. Bütün masrafları biz yaparsak ek külfetler oluyor. Hayvan kredisi çekiyoruz, tohum destekleri alıyoruz. Bu konuda çok şanslıyız." ifadesini kullandı.
Onsekiz, üretmenin gerekliliğinden ve çiftçiliğin öneminden bahsederek, köylerdeki çiftçilere bu alanda üretmeyi bırakmamaları çağrısında bulundu.
İklim şartlarının günden güne olumsuzlaştığını ve artık büyük şehirlerde yaşamanın kaos haline geldiğini ifade eden Onsekiz, şöyle konuştu:
"Herkes bu gidişle köyüne dönecek. Ben bu işe başladığımda arkadaşlarım ve akrabalarım 'Bu işi yapamaz, çeker gider.' dedi ama gördüler ki ben yılmadım, azimliyim ve gayet başarılı şekilde devam ediyorum. Bunu gören arkadaşlarım bu kez, 'Nuray sizin oralarda yer var mı? Biz de gelmek istiyoruz.' demeye başladı. Benim yaptığım gibi çalışmalar aslında çok güzel örnek oluyor. Aslında herkesin yüreğinde köye dönmek, çiftçilik yapmak var. Kime sorarsanız sorun aslında herkesin ideali bu ama önemli olan bunu yapabilmek. Gelecek bunu gösteriyor. Zor mu, zor. Mücadele gerektiriyor ama sonunda hayvanlar ve doğa mutluluğun en güzeli."
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Kuaförlük Yapan Kadın, Köyde Hayvan Yetiştiriciliği ve Seracılıkla Huzur Buluyor - Son Dakika
Trabzon'un Hayrat ilçesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerden Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cenazesi Bahçecik Belde Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. İşçiler Mehmet Sultan Allahverdi ve İbrahim Keskin'in cenazeleri ise dün defnedilmişti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tamamlanan köy evlerinin depremzede hak sahiplerine teslimi sürüyor. Kırsal Naimler ve Mestihüyük mahallerinde inşaatı tamamlanan 11 köy evi oturuma hazır hale getirildi. Kaymakam İsmail Alsancak, Nurdağı Belediye Başkan Vekili Yakup Bahar, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, bir araya geldiği hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.
Erzurum'da bahar mevsimi yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Meteoroloji raporlarına göre önümüzdeki hafta sıcaklıklar eksi derecelerden 25 dereceye kadar çıkacak. Erzurum çevresinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmur görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi de yaşanacak. Vatandaşlar ve yetkililer çığ tehlikesine karşı dikkatli olmalı.
Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karara Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazda, sanık hakkında verilen kararın bozulması ve sanığın tutuklanmasına yönelik karar verilmesi talep edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonucunda çocuk metrelerce sürüklendi ancak hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Hatay'ın Defne ilçesinde, Fevzi M'ye ait bir evin bahçesinde yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında lahit bulundu. Durum jandarmaya bildirildi ve lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne incelenmek üzere götürüldü.
Elazığ'da bir kişi, bagaja sığmayan buzdolabını otomobilin arka koltuğunda ve kapı açık halde taşıdı. Trafik güvenliği tehlikeye atıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Eşref Bitlis Parkı ve çevresinde vatandaşlara rahatsızlık veren 33 kişiye 'Çevreye rahatsızlık vermekten' 32 bin 241 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 26 araca da toplam 78 bin 894 TL trafik cezası kesildi. Toplamda 111 bin 135 TL para cezası uygulandı.
Kayseri'de sentetik uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan kadın sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı da getirdi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, silahlı ve kar maskeli soyguncular tarafından etkisiz hale getirilen kuyumcu gasp edildi. Soygunu gören bir esnaf, komşusunun ellerinin ve ayaklarının plastik kelepçeyle bağlandığını söyledi. Soygunun ardından kaçan soyguncular ve onlara yardım eden bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur kuyumcunun sağlık durumu iyi olduğu ve çalınan eşyalarının teslim edildiği belirtildi.
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a yönelik sözlerini talihsiz ve nezaket sınırlarını zorlayan bir açıklama olarak değerlendirdi. Erkol, CHP'de tahakküm ve kölelik ilişkisi olmadığını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?