İstanbul'da Kültürel Varlıkları Koruma Operasyonu: 931 Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Kültürel Varlıkları Koruma Operasyonu: 931 Tarihi Eser Ele Geçirildi

İstanbul\'da Kültürel Varlıkları Koruma Operasyonu: 931 Tarihi Eser Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla 6 kişi gözaltına alındı ve 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu dönemine ait eserler de dahil olmak üzere toplam 931 tarihi eser ele geçirildi.

07.02.2025 14:40  Güncelleme: 14:42
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İSTANBUL'da 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçunu işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.Fatih ve Küçükçekmece'de 4 adrese düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Aralarında 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu dönemine ait olduğu düşünülen aralarında Hz. İsa, Hz. Meryem tasvirlerinin de yer aldığı 184 ikonayla ibadethanelerden çalınma ya da sökülme yoluyla ele geçirilen 35 adet karo parçasının da bulunduğu toplam 931 tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Fatih ve Küçükçekmece'de 4 adrese operasyon düzenledi. 8 - 25 Ocak arasında düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, 931 tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

'6 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR'

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız bir basın açıklaması yaptı. Yıldız, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalarda kültür ve tabiat varlıkları kanununa aykırı suçlardan 4 adrese, Küçükçekmece ve Fatih ilçemizde 4 adrese operasyon gerçekleştirilmiş, 6 şahıs gözaltına alınmış, 931 objeye el konulmuştur. Bu el konulan objeler, İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü'ne, İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne, Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü'ne Milli Saraylara bağlı ve Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edilecektir" dedi.

HZ. İSA VE HZ. MERYEM İKONALARI DA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, 13.yüzyıl Anadolu Selçuklu dönemine tarihlendiği düşünülen Aslan ve Güneş Tasviri damgası bulunan Gümüş malzemeden imal edilmiş 81 adet sikke, Anadolu'daki illerde ve İstanbul'da kiliselerde ayin ve ibadet amacıyla kullanılan ve buralardan farklı zaman ve şekillerde çalındığı düşünülen üzerinde Hz. İsa, Hz. Meryem ve Hristiyanlık dönemine ait aziz ve azizelerin resmedildiği ahşap ve gümüş kaplamalı 184 adet ikona ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler arasında Osmanlı İmparatorluğu Batılılaşma Dönemine ait olduğu değerlendirilen cami ve medreseler başta olmak üzere dini yapılardan sökülmüş, Vakıf eseri olarak tescillenmiş olabileceği değerlendirilen ibadethanelerden çalınma ve sökülerek elde edilen 35 adet taşınmaz karo parçası, Roma İmparatorluk ve Yunan İmparatorluk dönemlerine ait olan antik şehirlerden çalındığı düşünülen 1 adet mermer Heykel bacağı, Bizans İmparatorluk Dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarların içerisinde bulunan 7 adet cam süs eşyası da bulunuyor. Operasyonlarda ele geçirilen toplam 931 tarihi eser İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.Operayonlarda yakalanan 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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