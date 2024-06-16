İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 1 kişi hayatını kaybetti, 916 kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 1 kişi hayatını kaybetti, 916 kişi yaralandı

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesimhanede kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, kurban kesimi sırasında yaralanan 916 kişi sağlık kurumlarına başvurdu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bayram süresince meydana gelen yaralanmalar ve trafik kazaları hakkında verileri açıkladı. Bugüne kadar kent genelinde toplam 918 kişi hastanelere başvurdu ve 74'ü ambulanslarla uygun hastanelere nakledildi. Şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişinin durumu orta, 2 kişinin ise ağır olarak tedavi ediliyor. Hayatını kaybedenlerden biri kesimhanede kalp krizi geçiren D.İ, diğeri ise trafik kazasında hayatını kaybeden E.A.

16.06.2024 20:01
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İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kesimhanede kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti, kurban keserken yaralanan 916 kişi ise sağlık kurumlarına başvurdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bayramda meydana gelen yaralanmalar ile trafik kazalarına ilişkin verileri açıkladı.

Bugün saat 16.00'ya kadar kent genelinde toplam 918 vatandaşın kamu hastanelerine başvurduğu aktarılan açıklamada, bu yaralılardan 74'ünün 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla uygun hastanelere nakledildiği bildirildi.

Açıklamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 21'inin genel durumunun orta, 2'sinin ise ağır olarak tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerden birinin Arnavutköy'de bir kesimhanede kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki D.İ olduğu, E.A adlı diğer kişinin ise trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 1 kişi hayatını kaybetti, 916 kişi yaralandı - Son Dakika

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