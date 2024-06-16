İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 513 kişi yaralandı

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İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken yaralanan 513 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

AA muhabirinin İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kesmeye çalışırken bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı.

Yaralananlar, tedavileri için yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla kentin farklı bölgelerindeki sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

Bu kapsamda, il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine şu ana kadar 513 kişi başvurdu.