İstanbul'da Kurban Bayramı'nda Yoğunluk - Son Dakika
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İstanbul'da Kurban Bayramı'nda Yoğunluk

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban satış ve kesim noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, bayram namazının ardından belediyelerin kurduğu kesim alanlarına giderek kurban vazifelerini yerine getiriyor. Satış noktalarında uygun fiyata kurbanlık hayvan bulmak için arayışlarını sürdürenler, besicilerle pazarlık yaparak kurbanlıklarını satın alıyor. Besiciler ise bayramın gelmesiyle kurbanlık fiyatlarını düşürerek hayvanlarını bitirip memleketlerine dönmek istiyor.

16.06.2024 15:33
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'daki kurban satış ve kesim noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

Kent genelindeki camilerde eda edilen bayram namazının ardından vatandaşlar, kurban vazifelerini yerine getirmek için belediyelerin kurduğu kesim alanlarına gitti.

Kurbanlık alımını bayramın ilk gününe bırakan vatandaşlar ise satış alanlarında hareketlilik oluşturdu.

Satış noktalarında uygun fiyata kurbanlık hayvan bulmak için arayışlarını sürdürenler, besicilerle girdikleri pazarlık sonucu kurbanlıklarını satın alıyor.

Maltepe'de Büyükbakkalköy ve Ataşehir'de Ferhat Paşa Mahallesi'nde kurulan kurban satış ve kesim yerlerinde, kurbanlık almaya ve kesime gelen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

Ellerindeki kurbanlıkların satışını tamamlayarak sahiplerine teslim eden bazı besiciler de kurdukları çadırları topladı.

Besiciler bayramın gelmesiyle kurbanlık fiyatlarını düşürdü

Ümraniye Belediyesince Hekimbaşı Spor Tesisleri'nin yanına kurulan kurban pazarı ve kesim noktasında hareketlilik sürüyor. Alanda bir yandan kurban kesim işlemleri yapılırken diğer yandan da satışlar devam ediyor.

Bayramın birinci gününde kurbanlık fiyatlarında indirime giden satıcılar, ellerindeki hayvanları bitirerek memleketlerine dönmek istiyor.

Kurbanlık hayvanlarını bayramdan önce satanlar ise kurdukları çadırları söküp, eşyalarını toplayarak dönüş yolculuğu için hazırlık yapıyor.

Bahçelievler Belediyesi'ne ait büyükbaş kesim alanında kurbanlıkların kesimi sistemli şekilde yapılıyor. Kesimler verilen sıra numarasına göre görevlilerin koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Kurban etini teslim alan vatandaşlar alandan ayrılırken, diğerleri ise belediye tarafından kurulan çadırda kesim sırasının gelmesini bekliyor. Çadırdaki masalarda bekleyenler için çeşitli ikramlar servis ediliyor.

Belediye ekiplerince, vatandaşlara kurban etlerini koymaları için üzerinde belediye logosu bulunan poşetler dağıtılıyor

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kurban Bayramı'nda Yoğunluk - Son Dakika

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