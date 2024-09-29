İstanbul\'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi için bu gece etkili olacağı tahmin edilen yağışla ilgili uyarı yapıldı. Kuvvetli sağanak geçişleri ve rüzgarın saat 22.00 civarında etkisini artırmasının beklendiği, yeni hava akımıyla birlikte sıcaklıkların 8-10 derece birden azalacağı belirtildi.

AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde bugün 22.00 sıralarında etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle uyarıda bulundu. Gündüz saatlerinde 27-29 derece civarında seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyli yönlerden (karayel) kuvvetlenmesiyle 8-10 derece birden azalacağı, İstanbul genelinde sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Karadeniz kıyılarında etkili olacak

Bölgede aralıklarla salı günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışların Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğudaki ilçelerde kuvvetli olabileceği, sıcaklıkların ise çarşamba gününden itibaren tekrar mevsim normalleri üzerine yükseleceği öngörüldü.

AKOM, beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması için yurttaşları uyardı.

İstanbul'da beklenen yağışla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği de uyarı yapmıştı.