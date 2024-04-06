İstanbul'da Lale Mevsimi Başladı

İstanbul, bu yıl da lale mevsiminin gelişiyle renk cümbüşüne ev sahipliği yapacak. Emirgan Korusu, Gülhane Korusu, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Korusu'na dikilen yaklaşık 8 milyon lale, sümbül, nergis ve muscari ziyaretçilerine seyirlik manzaralar sunacak. Çocuk gösterileri, atölyeler ve dinletiler lale mevsimini bayrama dönüştürecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da şehrin tarihi noktalarını rengarenk lalelerle süsledi. 1-30 Nisan tarihleri arasında İstanbulluları ve tüm ziyaretçileri Emirgan Korusu, Gülhane Korusu, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Korusu'nda görsel şölen bekleyecek.
YAKLAŞIK 8 MİLYON ÇİÇEK EKİLDİ
İstanbul'un en güzel noktalarını renklendiren sümbül, nergis, muscari ve laleler, tarihi konumlarda İstanbullularla bir araya gelecek. Dikimi gerçekleştirilen 158 türden lale soğanı, 7 türden sümbül soğanı, 8 türden nergis soğanı ve muscari soğanı olmak üzere toplamda 7 milyon 962 bin 701 adet soğanlı çiçek, nisan ayı boyunca İstanbulluları karşılayacak.
'İSTANBUL LALESİ'
Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde tarafından 4 Kasım 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine hediye edilen 1.000 adet lale soğanı, 3 Aralık 2021 tarihinde Emirgan Korusu'nda İstanbul Meydanı'na dikildi ve 2022 Nisan ayında da İstanbullularla buluştu. Yüzyıllar sonra yeniden ana vatanı İstanbul'a getirilen İstanbul Lalesi'nin dikimi ve sergilenmesi, 2021 yılından başlayarak yine aynı noktada devam etti.
İBB KÜLTÜR ETKİNLİKLER DÜZENLEYECEK
Lale Bayramı, birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak. İBB Kültür çocuk gösterileri, atölyeler, sokak sanatları performansları ve dinletiler düzenleyecek. 6 ve 7 Nisan saat 14.00'de Emirgan Korusu, Gülhane Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı'nda İBB Orkestralar Müdürlüğü konser verecek. Etkinlik takvimi Nisan ayı içerisinde İBB Kültür sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Lale Mevsimi Başladı - Son Dakika
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