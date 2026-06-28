İstanbul'da LGBT Kruvaziyer Protesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da LGBT Kruvaziyer Protesi

İstanbul\'da LGBT Kruvaziyer Protesi
28.06.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Aile Platformu, LGBT temalı gemi için İstanbul'da protesto düzenledi ve endişelerini dile getirdi.

Büyük Aile Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları, 8 Temmuz'da İstanbul'a geleceği duyurulan LGBT temalı kruvaziyer gemisini protesto eden basın açıklaması yaptı.

Beyazıt Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri pankartlar açarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Grup adına açıklama yapan Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, Türkiye'nin son yıllarda sosyokültürel alanda çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Eğitim, kültür ve turizm alanları üzerinden aile yapısını ve toplumsal değerleri hedef alan girişimlerin bulunduğunu ifade eden Çankaya, 8 Temmuz'da İstanbul'da yapılması planlanan organizasyonun sıradan bir turizm faaliyeti olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Söz konusu organizasyon ve benzeri faaliyetlere ilişkin gerekli idari ve hukuki tedbirlerin alınması taleplerini dile getiren Çankaya, "Bizler görüyoruz ki çocuklarımızın eğitim ortamlarından kültürel hayatımıza, dijital mecralardan kamusal alana kadar uzanan geniş bir sahada sosyokültürel yapımızı dönüştürmeye yönelik sistematik girişimler söz konusudur. Türkiye, sosyokültürel bakımdan çok katmanlı bir kuşatma ile karşı karşıyadır. Bu sebeple meseleleri birbirinden bağımsız değil, bir bütün olarak değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü sosyokültürel alanda yaşanan aşınma, uzun vadede milli dayanıklılığımızı, toplumsal bütünlüğümüzü ve millet olma şuurumuzu doğrudan etkilemektedir." dedi.

Çankaya, kamuoyunda oluşan tepkiler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan başvuruların ardından organizasyonun İstanbul programında değişiklik yapıldığı yönünde bilgiler olduğunu ancak buna ilişkin resmi açıklama yapılmadığını ifade etti.

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık ise katılımcıların sergilediği hassasiyetin Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği açısından anlamlı olduğunu kaydetti.

Basın açıklamasına, Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Dr. Serdar Eryılmaz da katıldı.

Kaynak: AA

Beyazıt Meydanı, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Politika, İstanbul, Çankaya, Turizm, Güncel, LGBT, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da LGBT Kruvaziyer Protesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Final gibi eşleşmeler var İşte Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ülkeler Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler
Kadir İnanır yıllar önce “Annemin sözleri hayatımı belirledi“ diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin Kadir İnanır yıllar önce "Annemin sözleri hayatımı belirledi" diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
İşte Dünya Kupası’ı bu Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler

17:07
Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı
Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı
16:59
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
15:30
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
15:11
Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
14:51
Suudi Arabistan’da Aramco’ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
14:43
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 17:19:06. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da LGBT Kruvaziyer Protesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.