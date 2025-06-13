İstanbul'da LGS Sınavı İçin Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak

(İSTANBUL) – İstanbul'da, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı kapsamında, sınava girecek öğrenciler ve sınav görevlileri için toplu taşıma ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), LGS sınavına katılacak öğrencilerin ve görevli personelin toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanabilmesi için gerekli düzenlemeleri tamamladı. Uygulama, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, Tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

Ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin sınav giriş belgelerini, sınav görevlilerinin ise görevli belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacak.

Uygulama, sınav başlangıç saati olan 09.30'dan iki saat önce, 07.30'da başlayacak ve sınavın ardından iki saat daha 13.00'e kadar devam edecek.