İstanbul'da Lodos Fırtınası ve Yağış Etkili - Son Dakika
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İstanbul'da Lodos Fırtınası ve Yağış Etkili

İBB, İstanbul'da lodos nedeniyle 48 ağaç devrildi, 6 çatı uçtu, kar yağışı da görüldü.

23.11.2024 17:17
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da lodos sebebiyle 48 ağaç devrilmesi, 6 çatı uçması ve 26 tehlike arz eden parça savrulması olayı yaşandığını bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, kent genelinde süren fırtınalı ve yağışlı hava koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Lodos fırtınasının ardından yağışın etkili olduğu, yağışla sıcaklıkların 19 derecelerden 10-14 derece birden düşerek 5 derecelere kadar gerilediği aktarılan açıklamada, ani sıcaklık düşmesi nedeniyle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde, Sultanbeyli, Pendik, Kartal ve Tuzla'nın bazı mahallelerinde kar yağışının etkili olduğu hatırlatıldı.

Rüzgarın saatteki hızının 40 ila 80 kilometreye çıktığı kaydedilen açıklamada, "???????Alçak basınç sisteminin etkili olduğu İstanbul'da lodos sebebiyle 48 ağaç devrilmesi, 6 çatı uçması ve 26 tehlike arz eden parça savrulması olayı yaşandı. Bazıları yola devrilen ve trafiği olumsuz etkileyen ağaçlar İBB ekipleri tarafından kaldırıldı." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kent genelinde gün boyu yağışın etkili olduğuna işaret edilerek, Beykoz ve Sarıyer'de metrekareye 40 kilogramın üzerinde, Şişli'de metrekareye 37,6 kilogram, diğer ilçelerde ise metrekareye 20 ila 35 kilogram aralığında yağış düştüğü bildirildi.

İBB'nin 6 bin 172 personel, 1879 araç ve iş makinesiyle sahada görev yapmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, kentte hafif yağış geçişlerinin yarın sabah saatlerinde Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde aralıklarla etkili olacağı, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar geçişlerinin devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Lodos Fırtınası ve Yağış Etkili - Son Dakika

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