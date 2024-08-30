İstanbul'da M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimar Sinan İstasyonu açıldı - Son Dakika
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İstanbul'da M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimar Sinan İstasyonu açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimar Sinan İstasyonu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmete açıldığını duyurdu. İstasyon, Kirazlı-Halkalı Metrosu'na entegrasyon sağlayacak.

30.08.2024 14:37  Güncelleme: 15:43
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(İSTANBUL) - M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimar Sinan İstasyonu, yapım işleri tamamlanarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbulluların hizmetine açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "M9 Ataköy - Olimpiyat Metro Hattımızın Mimar Sinan İstasyonu'nu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmete açıyoruz" dedi.  Mimar Sinan İstasyonu ile İBB tarafından yapımı tekrardan başlatılacak olan Kirazlı- Halkalı Metrosu'na entegrasyon sağlanacak.

M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimar Sinan İstasyonu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmete açıldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB yönetimi, önceki idare tarafından durdurulan diğer metro hatlarında olduğu gibi, Ataköy- İkitelli metro hattında da çalışmaları yeniden başlatarak 29 Mayıs 2021'de hattın Bahariye ve Masko İstasyonları'nı, 18 Mart 2024 Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde ise Bahariye-Ataköy kısmını hizmete açtı.

"Kirazlı - Halkalı metrosu ile entegrasyonu sağlayacak"

M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın işletmeye alınan Mimar Sinan İstasyonu'nun yapım işleri de tamamlanarak 30 Ağustos itibarıyla yolculu işletmeye hazır hale getirildi. Bu istasyon, yapımı tekrardan başlatılacak olan Kirazlı-Halkalı Metrosu ile entegrasyonu sağlayacak.

"5 ilçeyi birbirine bağlıyor"

2021'de yolcu taşımaya başlayan hattın 2 istasyonlu İkitelli-Bahariye kısmı ve 18 Mart 2024 itibarıyla açılan 8 istasyonlu Bahariye-Ataköy arası ile toplam 10 istasyonla hizmet veren Ataköy-İkitelli Metrosu, Mimar Sinan İstasyonu'nun açılması ile birlikte 11 istasyona ulaştı. Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinden geçerek 5 ilçeyi birbirine bağlayan 13,39 kilometrelik hat, sadece 19,5 dakikada ilk istasyondan son istasyona ulaşıyor.

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda "M9 Ataköy - Olimpiyat Metro Hattımızın Mimar Sinan İstasyonu'nu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmete açıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimar Sinan İstasyonu açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimar Sinan İstasyonu açıldı - Son Dakika
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