İstanbul\'da Mahzen-38 Operasyonlarında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul'da düzenlenen Mahzen-38 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Kağıthane, Esenler ve Başakşehir ilçelerinde Mahzen-38 operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarla, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, iş yeri baskını, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve tehdit suçlarına karıştığı belirlenen örgüt üyesi 10 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda 5 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin, 13 Nisan'da Kağıthane ilçesinde D.E. isimli kişiye yönelik silahla öldürme, C.Ö, D.A, M.K. ve S.A'ya yönelik silahla yaralama, 29 Nisan'da Esenler'de iş yeri baskını, 1 Mayıs'ta da ikamet kurşunlanması ve iş yeri baskını eylemlerini yaptıkları belirlendi.

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sokaklarda size yer yok." ifadelerini kullandı.