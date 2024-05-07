İstanbul'da Mahzen-38 Operasyonlarında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Mahzen-38 Operasyonlarında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul\'da Mahzen-38 Operasyonlarında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'un Kağıthane, Esenler ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen Mahzen-38 operasyonlarıyla kasten öldürme, yaralama, mala zarar verme gibi suçlara karıştığı belirlenen 10 suç örgütü üyesi yakalandı. Operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polisleri tebrik ederek organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

07.05.2024 09:49
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İstanbul'da düzenlenen Mahzen-38 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Kağıthane, Esenler ve Başakşehir ilçelerinde Mahzen-38 operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarla, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, iş yeri baskını, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve tehdit suçlarına karıştığı belirlenen örgüt üyesi 10 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda 5 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin, 13 Nisan'da Kağıthane ilçesinde D.E. isimli kişiye yönelik silahla öldürme, C.Ö, D.A, M.K. ve S.A'ya yönelik silahla yaralama, 29 Nisan'da Esenler'de iş yeri baskını, 1 Mayıs'ta da ikamet kurşunlanması ve iş yeri baskını eylemlerini yaptıkları belirlendi.

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sokaklarda size yer yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Mahzen-38 Operasyonlarında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Mahzen-38 Operasyonlarında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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