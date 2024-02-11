İstanbul'da masaj salonunda fuhuş şebekesi çökertildi - Son Dakika
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İstanbul'da masaj salonunda fuhuş şebekesi çökertildi

İstanbul\'da masaj salonunda fuhuş şebekesi çökertildi

İstanbul'da masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 3'ü kadın 7 kişilik şebeke polis tarafından yakalandı. Operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

11.02.2024 11:05  Güncelleme: 11:07
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Ali AKSOYER/İSTANBUL, İSTANBUL'da masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 3'ü kadın 7 kişilik şebeke polis tarafından yakalandı. Operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis yaptığı soruşturmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit ederken, Ataşehir, Sarıyer ve Ümraniye ile Samsun'un Atakum ilçesinde daha önceden tespit edilen 9 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda şebeke üyesi oldukları iddia edilen  3'ü kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 6 kadının da kurtarıldığı öğrenildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu bulundu. Cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Ahlak Büro Amirliği, İstanbul, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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