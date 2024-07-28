İstanbul'da meme kanseri gözetim hizmeti ücretsiz olarak sunuluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da meme kanseri gözetim hizmeti ücretsiz olarak sunuluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, meme kanseri teşhisini erken evrede yapmayı hedefleyen ücretsiz gözetim hizmetini başlattı. İBB'ye bağlı tıp merkezlerinde mamografi çekimi ve diğer görüntüleme hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak.

28.07.2024 12:27  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez geçen yıl mart ayında başlattığı "meme kanseri gözetim hizmeti", bu yıl da 1 Temmuz'dan itibaren ücretsiz olarak yapılıyor. "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden ya da İBB'ye bağlı Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Tozkoparan Tıp Merkezi ile Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi Darülaceze Tıp Merkezi'ne giderek başvuruda bulunabilen hizmet için İBB, ücretsiz sağlanan tetkik imkanlarıyla kadınlara erken evrede meme kanseri teşhisinin konulmasını amaçlıyor.

Erken tanıyla iyileşme ve tedavi olasılığı yüksek olan meme kanseri, kadınlar arasında en sık rastlanan kanser türü olarak biliniyor. Meme kanseri, kitle oluşturmadan 3-4 yıl önce mamografiyle tespit edilebiliyor. Kadınların 40 yaşından itibaren yılda bir kere genel cerrahi uzmanına muayene olması, mamografi çektirmesi, meme ultrasonografisi ve meme MR incelemesi yaptırması bu noktada büyük önem taşıyor.

1 Temmuz'da başladı

İBB de Sağlık Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren tıp merkezlerinde, Meme Kanseri Farkındalığı projesi kapsamında "meme kanseri gözetim hizmeti" sağlıyor. İBB'ye bağlı Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Tozkoparan Tıp Merkezi ile Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi içerisindeki Darülaceze Tıp Merkezi'nde erken tanı amaçlı mamografi çekim hizmeti, bilateral meme doppler USG ve kontrastlı MR için ön değerlendirme ve yönlendirme gerçekleştirilmektedir. 1 Temmuz'da ücretsiz olarak başlayan mamografi ve diğer görüntüleme hizmetleri 20 Aralık 2024'e kadar sürecek.

Erken tanı hedefi

İBB, bu projeyle kadın sağlığı ile kanser farkındalığının oluşmasını, vakaları hedeflenen orana düşürmeyi, ücretsiz sağlanan tetkik imkanlarıyla erken evrede meme kanseri teşhisinin konulmasını ve kadınların doğru zamanda sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesini amaçlıyor.

Başvuru süreci

Söz konusu proje kapsamında farkındalık ve erken teşhisin sağlanması adına yapılacak başvurularda sosyal inceleme ya da ekonomik yoksunluk şartları aranmıyor. Programa eğer daha önce kendisi ya da yakınlarında bir meme kanseri vakası yoksa 40 yaş ve üzeri kadınlar başvurabilir. Ailede meme kanseri vakası yaşanmışsa da kadınlar yaş şartı aranmaksızın İBB'ye bağlı tıp merkezlerinden başvuruda bulunabilir. "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden başvuru formu doldurularak kayıt yapılabiliyor. Bu kayıtlar, yetkili tıp merkezleri tarafından değerlendirildikten sonra randevu oluşturuluyor. Randevu alan kişilere SMS yoluyla bilgilendirme sağlanıyor.

2023'te 71 kadına erken tanı

İBB tarafından geçen yıl Meme Kanseri Farkındalığı projesi kapsamında 4 bin 42 kadına mamografi, meme doppler ve meme MR'ı gerçekleştirildi. 71 hastaya erken evre kanser tanısı konuldu ve tedavisi süren hastaların radyolojik kontrolleri yapıldı.

Meme kanseri belirtileri

Meme kanserinin belirtilerinden biri, memede veya koltuk altında ele gelen kitledir. Bundan dolayı düzenli olarak evde meme muayenesi ile kitle olup olmadığı anlaşılabilir. Memede iki haftadan uzun süre ele gelen sertlik veya kitle, meme derisinde kalınlaşma, şişme, renk değişikliği, meme başında kalınlaşma, kızarıklık veya yara olması, memede veya meme başında içeri doğru çekinti olması, memenin şeklinde değişiklik, meme başında ortaya çıkan akıntı kanserin habercisi olabilir. Meme kanserinin en sık görülen belirtisi, memede ele gelen kitle olmasına karşın her kitle meme kanserinin habercisi olmayabilir. Memede kitle saptandığında muhakkak doktor muayenesi gerçekleştirilmeli ve gerekli tetkikler yapılmalıdır.

Riski artıran etkenler

Meme kanserine yakalanma riskini artıran etkenler arasında şunlar yer alıyor:

Endüstriyel gıdaların daha çok tüketiliyor olması, kontrolsüz hormon ve ilaç kullanımı, stresli iş yaşamı, 50-70 yaş arasında ve menopoz sonrası dönemde olmak, adet başlama yaşının erken, menopoz yaşının geç olması, hiç doğum yapmamış olmak, ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmak, doğum yapmış olmak fakat bebeğini emzirmemek, obezite, fiziksel aktivite azlığı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meme Kanseri, Meme Kanseri, Mamografi, İstanbul, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da meme kanseri gözetim hizmeti ücretsiz olarak sunuluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı
10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
09:43 Namık Tan’ın “Mavi Vatan“ sözleri meclisi karıştırdı Partisi CHP ile karşı karşıya geldi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" sözleri meclisi karıştırdı! Partisi CHP ile karşı karşıya geldi
09:00 Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti Başkanın sözleri vahim Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti! Başkanın sözleri vahim
00:45 Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
11:40 Korkunç saldırı Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı
11:13 Ünlü Şarkıcı Simge Sağın’dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
10:11 5’nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü 5'nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü
10:03 Naci Görür’ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz
09:44 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
09:29 Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu
08:49 Erdoğan talimat vermişti Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda
08:48 Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 13:04:03. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da meme kanseri gözetim hizmeti ücretsiz olarak sunuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement