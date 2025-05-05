İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara ve Malatya'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da MLKP'ye Operasyon: 8 Gözaltı - Son Dakika
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