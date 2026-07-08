İstanbul'da Moloz Düşmesi Sonucu Çocuk Öldü

İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın yıkımı sırasında kopan moloz parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden kız çocuğunun ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müştekiler baba Tarık Urfali ve anne Nuhe Hajjar, tutuklu sanıklar Bilal Haydaroğlu ve Mustafa Şahin, tutuksuz sanıklar Aşan Şenlik ve Abdurrahman Çınar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan binanın yıkımından sorumlu Teknik Yıkım Hafriyat ve İnşaat Limited Şirketi yetkilisi sanık Bilal Haydaroğlu, firmanın yetkilisi olarak yaklaşık 15 yıldır çalıştığını, yıkımı yapmak için belediyeden yıkım ruhsatı aldıklarını, emniyete ve ilgili kurumlara bildirimlerde bulunduklarını söyledi.

Yıkım günü sabah saatlerinde çevrede bulunan binalardaki vatandaşları ve esnafı bilgilendirerek tahliyelerini sağladıklarını belirten Haydaroğlu, "Daha sonra zabıta ekipleri de geldi. Kontrollerini yaparak onayları alıp öğle vaktine kadar binanın yarısının yıkım işlemini gerçekleştirdik. Söz konusu yerde iki iş makinası ve üç su tankeri bulunduğu için sadece yapının bir kısmının kapatılmasının mümkün olması sebebiyle bantla çevirdik ve seyyar dubalar koyduk. Meydana gelen kaza sırasında arkam dönük vaziyetteydi. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

İş makinesi operatörü sanık Mustafa Şahin da olay günü zabıta ekiplerinin onayıyla işe başladığını, yıkım işlemi yaparken bir anda çökme meydana geldiğini, toz bulutu oluştuğunu anlatarak, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, tahliyesini istediğini ifade etti.

Yapım müteahhidi sanık Abdurrahman Çınar, yıkım işinden değil yapım işlerinden sorumlu olduğunu söyleyerek suçsuz olduğunu savundu.

Şantiye şefi sanık Aşan Şenlik, olay günü trafik ekiplerinden trafiğin kapatılmasına yönelik gerekli izinleri aldığını, olay yerine gittiğinde zabıta ekiplerinin de orada olduğunu, olay sırasında orada olmadığını, telefonla konuyu öğrendiğini ve çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Duruşmada tercüman eşliğinde beyanda bulunan müşteki anne Nuhe Hajjar, olay günü birkaç saniye inşaat işlerinin durması için beklediklerini ancak çevredeki vatandaşlar yürümeye devam ettiği için yürüdüklerini, çocuğunun başına bir parça geldiğini kaydederek, bazı sanıkların kendilerine maddi manevi destek olduklarını ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar hakkında adli kontrol tedbiri uygulayarak tahliyelerine karar verdi.

Eksik hususların giderilmesi için duruşma ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Nisan'da Nuripaşa Mahallesi 11. Sokak'ta yürüyen 6 yaşındaki Tesnim Urfali'nin kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binaların önünden geçerken başına moloz düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamedeki olay yeri inceleme raporunda, yıkılan binaların etrafının çinkoyla çevrili olduğu ancak hayatını kaybeden çocuğun olduğu kısımda bariyerlerin olmadığı, burada 2 iş makinesinin bulunduğu, bu binalardan birinin kısmen yıkıldığı, olay yerinde 4 bin 340 ile 6 bin 430 kilogramlık 2 beton parçasının bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede bulunan görüntü inceleme tutanağında, olay günü iş makinelerinin faaliyetini sürdürdüğü, kaldırımda yürüyen kişilerin yıkımın gerçekleştiği yere doğru baktıkları, kaldırımda bulunan kişilerin panik halinde kaçıştığı, hayatını kaybeden çocuk ile annesi ve kardeşinin kenara çekildiği, seken moloz parçasının Urfali'nin üzerine geldiği, moloz parçasının yere düştüğü bilgisi yer alıyor.

Tutanakta, o esnada çocuğun da yere düştüğü, seken moloz parçasının parçalanarak sürüklendiği belirtilerek, Urfali'nin yerde yatar vaziyette olduğu kaydediliyor.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca hazırlanan otopsi raporunda, Tesnim Urfali'nin ölümünün künt kafa travması sonucu meydana geldiği ifade ediliyor.

Binaların yapım müteahhidinin sanık Abdurrahman Çınar, binanın yıkımından sorumlu kişinin Teknik Yıkım Hafriyat ve İnşaat Limited Şirketi yetkilisi sanık Bilal Haydaroğlu, şantiye şefinin sanık Aşan Şenlik, yıkım işlemini gerçekleştiren iş makinesi operatörünün ise sanık Şahin olduğunun tespit edildiği iddianamede kaydediliyor.

Şirket yetkilisi Haydaroğlu ve şantiye şefi Şenlik'in asli kusurlu, iş makinesi operatörü Şahin, yapım müteahhidi Çınar ile ilgili belediyenin denetim ve kontrolle görevli birim yetkililerinin tali kusurlu bulunduğu bilirkişi raporunda anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar Abdurrahman Çınar, Aşan Şenlik, Bilal Haydaroğlu ve Mustafa Şahin hakkında "taksirle öldürme" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.