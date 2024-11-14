İstanbul'da Motosiklet Hırsızlarına Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Motosiklet Hırsızlarına Operasyon

İstanbul\'da Motosiklet Hırsızlarına Operasyon

İstanbul'da motosiklet hırsızlığı yapan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 16 motosiklet ele geçirildi.

14.11.2024 14:49
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İstanbul'da çeşitli ilçelerden motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 9 ilçede yaşanan motosiklet hırsızlıklarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, park halindeki çeşitli marka ve modeldeki motosikletleri çalan şüphelilerin, bunların bir kısmını parçalayıp yedek parça olarak, bir kısmı da sahte belge düzenleyerek başka kişilere sattıklarını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelileri yakalamak için 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 16 motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Hırsızlar motosikletteki kilitleri üç dört saniyede kırdı"

Şüphelilerden ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde motosikletini teslim alan Samet Yıldırım, aracının evinin önünden çalındığını belirterek, "Üstünde kilit olmasına rağmen hırsızlar çok kolay bir şekilde kilitleri üç dört saniye içinde kırdı. Umudumu kesmiştim. Polislerin sayesinde bulundu. Bağcılar'dan çalındı, Beylikdüzü'nde çıktı." dedi.

Emniyet güçlerine teşekkür eden Yıldırım, motosiklet kullanıcılarına takip cihazı takmaları ve kapalı yerlerde park etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bazı motosikletlerin çalındığı anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Motosiklet Hırsızlarına Operasyon - Son Dakika

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