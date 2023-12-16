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İstanbul'da müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli görüntüler paylaşanlara yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, D.U, A.A. ile M.G'yi gözaltına aldı. Haklarında 'müstehcenlik' gerekçesiyle işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. D.U. ile A.A. tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16.12.2023 - 11:25,  Güncelleme: 11:26
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İstanbul'da sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli görüntüler paylaşanlara yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, D.U, A.A. ile M.G'yi gözaltına aldı.

Haklarında "müstehcenlik" gerekçesiyle işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğine çıkartılan bu kişilerden D.U. ile A.A. tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul\'da müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı
Kaynak: AA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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