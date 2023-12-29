İstanbul\'da müstehcen videolar paylaşanlara operasyon: 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 8 ilde, sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşanlara yönelik düzenlenen "Kafes-26" operasyonunda yakalanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya'da sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İnstagram ve X isimli sosyal medya platformlarında "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan kişilerin organize bir şekilde hareket edip, müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildiğini duyurmuş, düzenlenen operasyonlarda 19 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Operasyonda, 70 farklı renk ve modellerde maske, 13 fantezi elbise ve kostüm, üzerinde "geçersiz" ibaresi bulunan 2 bin sahte 100 dolar ele geçirilmişti.