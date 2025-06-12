İstanbul'da Müstehcen Yayın Satışı: 8 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Müstehcen Yayın Satışı: 8 Tutuklama

12.06.2025 17:56
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İstanbul'da çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları satan 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da çocukların yer aldığı müstehcen yayınları sosyal medya uygulaması üzerinden satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye soktuğu ve bir sosyal medya uygulaması üzerinden sattığı tespit edilen şüphelinin banka hesabına para gönderdiği belirlenen 8 şüpheli hakkında "müstehcenlik" suçundan gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler A.E.Y, A.O, A.S.K, E.O, M.T, O.Ş, S.Y. ve T. M.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı.

Savcılık, 8 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, şüpheli S.Ö'nün çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye getirdiği, çoğalttığı ve Telegram kanalında sattığının tespit edilmesi üzerine soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin S.Ö'nün banka hesabına çeşitli miktarlarda para gönderdiğinin belirlendiği aktarılan yazıda, zanlıların dijital materyallerinde yapılan incelemede çocukların olduğu müstehcen içeriklerin bulunduğu belirtildi.

Yazıda, bu kapsamda 8 şüphelinin tutuklanmalarına karar verilmesi istendi.

Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerin "müstehcenlik" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Müstehcen Yayın Satışı: 8 Tutuklama - Son Dakika

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