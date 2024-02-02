İstanbul\'da NARKOGÜÇ 46 Operasyonunda Yakalanan Uyuşturucu Maddeler Sergilendi

Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan 'NARKOGÜÇ 46' operasyonunda Sancaktepe, Çekmeköy ve Esenyurt'ta yakalanan uyuşturucu maddeler sergilendi. Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın geçtiğimiz ay duyurduğu NARKOGÜÇ 46 operasyonu kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 ve 23 Ocak'ta Sancaktepe, Çekmeköy ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, 1 milyon 502 bin sentetik hap, 455 bin 280 captagon hap, 9 bin ecstacy hap, 30 kilogram takoz esrar maddesi, 980 gram afyon sakızı maddesi ve 6 uyuşturucu madde üretiminde kullanılan hap basma makinası ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.