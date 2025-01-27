İstanbul'da Narkokapan-10 Operasyonu

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Narkokapan-10" operasyonunda 213 şüpheli sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, sokak satıcılarına yönelik Ümraniye ilçesi merkezli düzenlenen "Narkokapan-10" operasyonu sonucu yakalanan 213 şüpheli sokak satıcısından 197'si tutuklandı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Narkokapan-10' operasyonunda 213 şüpheli zehir taciri yakalandı, 197'si tutuklandı, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sokak satıcılarına yönelik Ümraniye ilçesi merkezli düzenlenen operasyonda; 25 kilogram bonzai, bin 260 adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin ile 6 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinesi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet uzun namlulu otomatik silah ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi."