İstanbul'da Narkokapan-2 Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Narkokapan-2 Operasyonu: 8 Tutuklama

İstanbul\'da Narkokapan-2 Operasyonu: 8 Tutuklama

İstanbul'da uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.

12.12.2024 14:19
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İstanbul'da düzenlenen ve 8 şüphelinin tutuklandığı "Narkokapan-2" operasyonun detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Esenyurt'ta tır garajını takibe alan ekipler, buraya dışarıdan gelen araçların alınmayarak geri gönderilmesi üzerine iş yerine yoğunlaştı.

Ekipler, kontrol amacıyla gönderdiği tırın da içeri alınmaması üzerine garajı takibe başladı.

Takip sırasında içeri giren tırın dorsesinin kapalı alana alındığını tespit eden edipler, garaja operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 şüpheli yakalandı, aramalarda tırın yakıt deposunun içinde zulalanan 73 kilo 760 gram kokain ile iş yerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kadın polisin dikkati uyuşturucuyu buldu

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Başakşehir ilçesindeki depoya da operasyon gerçekleştirdi.

Polis, burada 2 bin 500 boya kutusunda yaptığı aramada uyuşturucu maddeye rastlamadı. Alanın dar olması nedeniyle narkotik köpekleri de tepki vermedi.

İncelemeler sürerken bazı kutularda siyah işaret fark eden kadın polis memuru, yaptığı aramada uyuşturucu buldu.

İşaretli kutulara yoğunlaşan ekipler, 95 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İki operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürü Yıldız, narkotik polislerini tebrik etti

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Yerleşkesi'nde ele geçirilen uyuşturucuların sergilenmesi sırasında alana gelerek personelden bilgi aldı.

Operasyondan dolayı emniyet güçlerini tebrik eden Yıldız, gazetecilere, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildiğini söyledi.

Daha önce söyledikleri gibi zehirle mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirten Yıldız, "İstanbul sokaklarında uyuşturucu ticaretine asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin gücü, kadife eldiven içinde bir çelik yumruk gibi zehir tacirlerinin karşısında duracak. Tabii ki İstanbul halkımızın desteği bizim için çok değerli. Halkımızın desteğiyle bu mücadeleyi daha güvenli ve huzurlu bir İstanbul için sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Narkokapan-2 Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika

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