 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da Noterlerde Araç Devir İşlemi Yapılırken Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Noterlerde Araç Devir İşlemi Yapılırken Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, noterlerde araç devir işlemi sırasında vatandaşların dolandırılmasına yönelik 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, araç satmak isteyen kişilere bahanelerle para ödemeyerek dolandırma yöntemi kullanıyordu. Operasyonda ayrıca ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermiler ele geçirildi.

İstanbul\'da Noterlerde Araç Devir İşlemi Yapılırken Dolandırıcılık Operasyonu
16.01.2024 - 13:19,
Abone Ol

İstanbul'da noterlerde araç devir işlemi yapıldığı sırada bahanelerle para ödenmeyerek vatandaşların dolandırılmasına ilişkin İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya kurulan örgüte üye olmak", "serbest meslek sahibi kişiler tarafından mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kent genelinde araçlarını satmak isteyen vatandaşlarla irtibata geçen şüphelilerin alıcı gibi davranıp anlaştıkları kişilere, noterlerde devir işlemi yapıldığı sırada "bankada sorun oldu", "para birazdan hesabınıza yatacak" gibi çeşitli bahaneler sunarak bedelini ödemedikleri tespit edildi.

Aracın ruhsatını alan şüphelilerin mağdurları parayı ödeyecekleri konusunda oyaladıkları, bu şekilde satın aldıkları araçları diğer suç örgütü üyelerine devrettikleri, şikayet durumunda şerh konulmaması için sonrasında aracı iyi niyetli kişilere satan şüphelilerin haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Araçlarını satmak isteyen vatandaşların bu yöntemle dolandırıldığının anlaşılması üzerine suç örgütü üyelerine yönelik yapılan teknik ve fiziki takipte 13 eylem tespit edildi.

Savcılıkça 29 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'da 12, İzmir'de 11, Muş'ta 2, Manisa'da 2, Sakarya'da 1 olmak üzere toplam 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, suça konu 2 araç yediemin otoparkına çektirildi, 10 araca satılamaz şerhi koyuldu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 65 mermi ile ruhsatsız tüfek ve 33 dolu kartuş ele geçirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece, İstanbul, Dolandırıcılık, Gözaltı, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Noterlerde Araç Devir İşlemi Yapılırken Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika


14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23
Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi

Son Dakika
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
12:51 İzmir'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:34:28. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Noterlerde Araç Devir İşlemi Yapılırken Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement