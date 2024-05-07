İstanbul\'da \'Okçuluk Benim Sporum\' projesi tanıtıldı

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İstanbul Valiliği himayesinde Okçular Vakfı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan "Okçuluk Benim Sporum" projesi tanıtıldı.

Okçular Vakfı'ndaki tanıtıma, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve antrenörle öğrenciler katıldı.

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın valilere gençleri ve çocukları gözetip projelerle desteklemeleri yönünde talimatı bulunduğunu ifade ederek, bu konuda yürüttükleri çalışmalara değindi.

Her çocuğun spor yapması, kitap okuması, enstrüman çalabilmesi ve sosyal-kültürel faaliyetlere katılması yönünde çalışmaları bulunduğunu belirten Gül, "Bütün okullarımızda okul spor kulübü kurduk. 38 olan kulüp sayımız şu an 2 bin 735. Sadece kulüp kurmak yetmiyor, talep edilen bütün malzemeleri Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve sponsorlardan bulduğumuz kaynaklarla karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün yapılan protokolle 300 öğretmen antrenör yönetiminde, 300 ortaokul ve lisede okçuluk sporu çalışmalarının başlayacağını bildiren Gül, sonraki yıllarda bu süreci daha ileri götürerek, geleceğin olimpiyat sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Vali Gül, konuşmasının ardından programa katılan öğrencilere bisiklet armağan etti.

Öğrencilerin ayrıca Çanakkale gezisine götürüleceği belirtildi.

"Okul çağında okçulukla tanışmayan kimse kalmayacak"

Okçular Vakfı Başkanı Yıldız da vakfın tarihi, çalışmaları ve hedeflerine işaret ederek, okçuluk sporuyla ilgilenen gençlerin sayısını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Okçuluk Benim Sporum" projesinin, Kovid-19 salgını ve deprem sebebiyle bugüne kaldığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu proje, binlerce olan okçularımızın sayısını daha da artırmak, Türk okçuluğunu Türkiye'nin her köşesine ulaştırmak için attığımız bir adımdır. Bu arada Okçuluk Ligi'nin de müjdesini vermek isterim. Bu proje ve ligle birlikte Türkiye'de okul çağında okçulukla tanışmayan kimse kalmayacak."

"Bu alandaki başarı, Türkiye'nin bütün mirasına sahip çıkmasının bir yansımasıdır"

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise daha önce çok sayıda öğretmeni okçuluk antrenörü yaptıklarını, bu yıl da 300 öğretmenin antrenör olarak okullarda çocuklara eğitim vereceğini dile getirdi.

Bu sayede lisanslı okçu sayısının artacağını ve yetenekli gençlerin tespit edileceğini anlatan Erdoğan, "Dün olimpiyat kadın kotasını 17 yaşında bir sporcumuzun alması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Çok genç ve parlak bir okçu nesli geliyor. Ben 6'da 6 olimpiyat kotası alacağımıza inanıyorum. Modern okçuluk ve gelenekselde 10 yılda 50 binin üzerinde gence kurs vermişiz." dedi.

Bilal Erdoğan, okçulukla ilgili bazı istatistikleri ve başarıları da paylaşarak, şöyle devam etti:

"Geleneksel okçulukta toplam 312 takım sporcumuz, 14 milli okçumuz, 12 paralimpik milli okçumuz var. 10 yılda vakfımızın sporcuları 437 uluslararası madalya kazandı. Modern okçulukta ise 2013 yılına kadar 13 bin lisanslı okçu varken bu sayı 55 bine çıktı. Antrenör sayımız 4 kattan fazla arttı. Son 10 yılda toplam uluslararası madalya sayısı 385. 2013'e kadar bu sayı 51'di. Paralimpik alanında ise Türkiye, dünyanın zirvesine oynuyor. Okçuluk, güreş ve binicilikle birlikte bizim milli sporlarımızdan ve bu alandaki başarı Türkiye'nin bütün mirasına sahip çıkmasının bir yansımasıdır. Paris Olimpiyatları'ndan hem vakfımızın hem diğer sporcularımızın madalya ile dönmelerini diliyorum. Bu, bütün gençlerimizi motive edip öz güven kazanmamızı sağlayacaktır."

"Okçuluk sporu bizim için çok önemli bir okul dışı öğrenme yöntemi"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür de OECD ülkeleri arasında yapılan bir araştırmaya göre, sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerin akademik yetkinlikleri artırdığını kaydetti.

Bu çağda çocuklarda dikkat eksikliğiyle sık karşılaşıldığını vurgulayan Yentür, şunları aktardı:

"Bu noktada okçuluk sporu bizim için çok önemli bir okul dışı öğrenme yöntemi. Çünkü burada beyin odaklanması ve konsantrasyon var. Zaten pedagojide de istenen bu. Okçular Vakfının çok daha farklı bir yönü var; Burada öğrencilerimize pedagojik açıdan beyinle beraber vücut program yönetimi varken, aynı zamanda bir manevi olgunlukla beraber kalp yönetimi de var. Bu da bizim için değer temelli eğitimde son derece anlamlı. Okulu desteklemesinin yanı sıra çocuklarımızın akademik yetkinlikleri, hayata bakışları ve kendilerini ifade etmeleri anlamında son derece önemli."

Konuşmaların ardından kurumlar arası protokol imzalandı.

Protokol üyeleri daha sonra atış alanına geçerek öğrencilerle ok atıp hatıra fotoğrafı çektirdi.