İstanbul'da "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için adeta her köşede yeni anaokulları, yeni ana sınıfları açtıklarını belirterek, "Hedefimiz okul öncesindeki okullaşma oranımızı yüzde yüze çıkartmak." dedi.

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Beyazıt Meydanı'nda İstanbul Okul Öncesi Eğitim Şenliği düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Vali Gül, çocuğun 7 yaşına kadar kişiliği ve hayata bakış açısının şekillendiğini belirterek, "İstanbul'umuzda okul öncesini yaygınlaştırmak için adeta her köşede yeni anaokulları, yeni ana sınıfları açıyoruz. Hedefimiz okul öncesindeki okullaşma oranımızı yüzde yüze çıkartmak. Bunu yaparken şunu da yapmak istiyoruz. Okul öncesinin ana sınıflarının yürüme mesafesinde, mümkünse ücretsiz ya da sembolik fiyatlarla olması ve bunu yaparken de annenin okulla irtibatını sağlamak. Hamdolsun bunun hepsinin gerçekleştiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Anaokulum Bahçemde" projesine değinen Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Neyi amaçlıyoruz? Şunu amaçlıyoruz. Servis, yemek ve yürüme mesafesi olmadan, güvenli bir şekilde atıl alanlarda Milli Eğitimin öğretmenlerinin gittiği ve aynı müfredatın uygulandığı bir ana sınıfı olması. Bunun yaygınlaşması sizin elinizde. Dışarıdan öğrenci gelmiyor. Sadece siteye hizmet ediyor. Sitelerdeki bu yerleri bize bildirirseniz ve bu anlamda bir talep olursa bunları hizmete geçirmek istiyoruz"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de bireyin, insanın dünyaya merhaba demesiyle eğitimin başladığını ifade ederek, bu nedenle okul öncesi eğitimi ilk sıraya aldıklarını söyledi.

İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim yılında resmi ve özel okullarda toplam 248 bin 846 öğrencinin ilkokul birinci sınıfa başladığını aktaran Yentür, bu öğrencilerin tümünün en az bir yıl okul öncesi eğitim almasını istediklerini dile getirdi.

Çocukların, zihinsel, duygusal, bedensel ve bütüncül gelişim süreçlerinde uzman öğretmenler ve pedagojik yaklaşımlarla okul öncesi eğitimi çok önemsediklerine dikkati çeken Yentür, şunları kaydetti:

"Devlet olarak, İstanbul'da 1814 anaokulu bulunmakta, 15 bin 620 derslikte, yaklaşık şu anda aktif olarak 250 bin öğrenci eğitim almaktadır. Bütüncül olarak baktığımız zaman toplamda İstanbul'da bu eğitimi alan 3-6 yaş grubundaki öğrenci sayısı 282 bin. Önümüzdeki yıl inşallah bunu minimize ederek isteyen her vatandaşımıza devletin pedagojik yaklaşımlarla müfredatı belirlenmiş ana sınıflarımızda tüm İstanbullu çocuklarımıza eğitim öğretim sunmak bizim en önemli hedefimiz."

Yentür, okul öncesi eğitimde 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye'de ilk defa 4-6 yaş grubunda güzel sanatlar ve müzik eğitimi veren okulu Beşiktaş'ta açtıklarını aktararak, önümüzdeki yıl bu uygulamayı tüm ilçelerde yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Bir veya birkaç yerde güzel sanatlar ve müzik eğitimi veren anaokulu açacaklarını belirten Yentür, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin içinde de bilim ve teknoloji ağırlıklı eğitim veren anaokulu olduğunu söyledi.

Yaz döneminde öğretmen atölyeleri açılacak

Yentür, "Anaokulum Bahçemde" projesine de dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İnşallah sayın Valimizin öncülüğünde önümüzdeki yılda bunu aktifleştireceğiz. Çocuklarımızın sanat eğitiminde bedensel, zihinsel ve duygusal gelişiminden daha fazla bir üst nitelik sağlamak için yaz tatilinde de temmuz ve ağustos ayında öğretmen atölyeleri açıyoruz. Okul öncesi eğitim atölyeleri için öğretmen arkadaşlarımızın hem akademik gelişimleri hem tecrübe paylaşımı açısından bu süreci çok önemsiyoruz. Çünkü öğretmen ne kadar güçlüyse toplum o kadar güçlüdür. Toplum ne kadar güçlüyse devletimiz o kadar güçlüdür. 4-6 altı yaşta Türkiye'mizde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle devletine sadık, milletine aşık, milli, manevi, insani, ahlaki ve vicdani değerlerle donanmış güzel bir neslin inşası için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından etkinlikte Çekmeköy Anaokulu öğrencisi Almira Akduman "Bayrak" adlı şiiri okudu. Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulu öğrencisi Barış Özer'in de konuşma yaptığı etkinlikte, çocuk şarkıları korosu ve çocuk halk oyunları sahne aldı.

Programda, okul öncesi eğitimle ilgili açılan stantlar da gezildi.