İstanbul'da Okul Servislerine Denetim - Son Dakika
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İstanbul'da Okul Servislerine Denetim

İstanbul\'da Okul Servislerine Denetim

İstanbul'da eğitim öğretim dönemin başlamasıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla okul servis araçlarında denetimler yapıldı. Sürücülerin ehliyet, ruhsat ve diğer belgeleri incelenirken eksik evrakı olanlara ceza kesildi ve öğrencilere trafik bilgilendirici notlar dağıtıldı.

10.09.2024 10:16
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İstanbul'da, eğitim öğretim dönemin başlamasıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun önlenmesine için okul servis araçlarında denetimler yapıldı.

Kontroller çerçevesinde Trafik Şube Müdürlüğü ile sivil trafik ekiplerince Şişli Darülaceze Caddesi'nde denetim noktası oluşturuldu.

Öğrencileri taşıyan servisler tek tek durdurularak sürücülerin ehliyet, ruhsat ve diğer belgeleri incelendi.

Evrakı eksik olduğu tespit edilen sürücülere para cezası kesilirken servis araçlarındaki öğrencilere trafik polislerince bilgilendirici not dağıtıldı.

Üsküdar D-100 yan yol Göztepe mevkiindeki okul servislerine yönelik uygulamada, bölgeden geçen servisler durdurularak ehliyet, ruhsat ve taşıma belgesi kontrolleri yapıldı.

Servis aracındaki sürücü ve görevli ile öğrencilere emniyet kemeri takmanın önemini anlatan broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA

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