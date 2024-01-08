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İstanbul'da okullarda uygulanacak 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı' başladı - Son Dakika
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İstanbul'da okullarda uygulanacak 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı' başladı

İstanbul'da okullarda uygulanacak "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı"nın başlangıç töreni Bahçelievler Siyavuşpaşa İlkokulu'nda yapıldı.

İstanbul\'da okullarda uygulanacak \'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı\' başladı
08.01.2024 - 17:38,
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İstanbul'da okullarda uygulanacak "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı"nın başlangıç töreni Bahçelievler Siyavuşpaşa İlkokulu'nda yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen program için yapılan törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin folklor ve savunma sporlarına ilişkin gösteriler yaptığı törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, eğitim programının İstanbul'da ilk olarak Bahçelievler'de uygulandığını söyledi.

Türkiye'nin 20 yılda sağlık ve eğitimde dönüşüm yaşadığını ifade eden Bahadır, "Ülkemiz ve çocuklarımız için çalışıyoruz. İnsanın en büyük yatırımı, sermayesi çocuğudur. Çocuğun eğitimine ve sağlığına dikkat etmek en büyük yatırım olur. O size ileride muhakkak sevgiyle şefkatle dönecektir. " dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, amaçlarının kendilerine emanet edilen çocukları ve gençleri hayata hazırlamak olduğunu kaydetti.

Yentür, "Özellikle temel eğitimde onlara yaşamın son noktasına kadar lazım olacak bilgileri vermek bütün bir kurul olarak bizim en öncelikli hedefimizdir. Bütün bunların başlangıcı sağlıklı bir beden, sağlıklı bir yaşamdır." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise eğitim verdikleri çocukların sayısının milyonları aştığını ancak halk sağlığı ve acil hizmetler konusunda toplu bir konsept halinde ilk kez eğitim programı hazırladıklarını vurguladı.

Prof. Dr. Memişoğlu, öncelikli hedeflerinin ilköğretim çağındaki yaklaşık 9 bin çocuğa sağlıklı yaşamı, ilk yardımı, hastalanmadan sağlıklı kalmayı, bağımlılıkları, kötü alışkanlıkları, besleme bozukluklarını, depremde nasıl korunulacağını öğretmek olduğunu dile getirdi.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya da burada başlayan eğitimin kentin bütün okullarında özellikle ilkokullar ve ana sınıflarında tamamlanacağını belirtti.

Konuşmaların ardından acil müdahale çadırı, 112 ambulansı, motosiklet ambulans, 4 yataklı ambulans, UMKE atak aracı, UMKE haberleşme aracı ve kar paletli ambulansla saha uygulama eğitimi yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da okullarda uygulanacak 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı' başladı - Son Dakika
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