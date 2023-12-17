İstanbul\'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında sefer iptalleri

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler yapılamıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy- Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabataş-Kadıköy-Yenikapı- Bursa 11.15 seferinin iptal edildiği bildirildi.