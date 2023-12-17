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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında sefer iptalleri - Son Dakika
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında sefer iptalleri

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatları AŞ ve İDO'nun bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi. Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferleri Moda İskelesi'ne uğramadan yapılamayacak. Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferi de iptal edildi.

İstanbul\'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında sefer iptalleri
17.12.2023 - 10:07,
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler yapılamıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy- Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabataş-Kadıköy-Yenikapı- Bursa 11.15 seferinin iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında sefer iptalleri - Son Dakika
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