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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Eyüp, Üsküdar-Eyüp, Büyükada-Sedef Adası, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Adalar-Beşiktaş hatlarında elverişsiz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak. Seferlerin Aşiyan uğramaları ise Bebek İskelesi üzerinden gerçekleştirilecek.

İstanbul\'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
08.01.2024 - 16:23,
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İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bostancı-Moda-Karaköy- Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş- Eyüp, Üsküdar-Eyüp, Büyükada- Sedef Adası, Eminönü-Beşiktaş- Ortaköy, Adalar-Beşiktaş hatlarında elverişsiz hava koşulları nedeniyle seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

Paylaşımda, seferlerin Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika
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