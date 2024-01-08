İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.
Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bostancı-Moda-Karaköy- Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş- Eyüp, Üsküdar-Eyüp, Büyükada- Sedef Adası, Eminönü-Beşiktaş- Ortaköy, Adalar-Beşiktaş hatlarında elverişsiz hava koşulları nedeniyle seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.
Paylaşımda, seferlerin Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika