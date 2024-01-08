İstanbul\'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bostancı-Moda-Karaköy- Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş- Eyüp, Üsküdar-Eyüp, Büyükada- Sedef Adası, Eminönü-Beşiktaş- Ortaköy, Adalar-Beşiktaş hatlarında elverişsiz hava koşulları nedeniyle seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

Paylaşımda, seferlerin Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı kaydedildi.