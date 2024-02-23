İstanbul'da Organize Otomobil Hırsızlığı Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Organize Otomobil Hırsızlığı Operasyonu: 14 Gözaltı

İstanbul\'da Organize Otomobil Hırsızlığı Operasyonu: 14 Gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, organize bir oluşumla otomobil hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çaldıkları otomobillerin şase numaralarını değiştirip sattıkları belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma yürüttü. Operasyon sonucunda örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

23.02.2024 11:45  Güncelleme: 11:51
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İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, organize bir oluşumla otomobil hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, organize biçimde hareket ederek çaldıkları otomobilleri şase numaralarını değiştirip sattıkları belirlenen zanlıları yakalamak üzere çalışma yürüttü.

Zanlıların, çaldıkları veya yurt dışından getirdikleri farklı marka ve model araçların şasi ve ruhsat bilgilerini, aynı marka ve modeldeki başka araçlarınkiyle değiştirip sattığını belirleyen ekipler, bu yöntemle çok sayıda otomobil hırsızlığı gerçekleştiğini tespit etti.

Çalışmalar sonunda İstanbul başta olmak üzere Erzurum, Diyarbakır ve Adıyaman'da belirlenen adreslere 20 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen M.E, M.T. ve B.A'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, işlemlerin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Operasyon, polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Organize Otomobil Hırsızlığı Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Organize Otomobil Hırsızlığı Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
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