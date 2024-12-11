İstanbul'da Otel Odasında Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da Otel Odasında Kadın Ölü Bulundu

Arnavutköy'de otel odasında ölü bulunan kadının yanında bir kişi gözaltına alındı.

11.12.2024 16:24
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İstanbul Arnavutköy'de bir otel odasında 35 yaşındaki kadın ölü bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, İslambey Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki otelde kalan ve şeker hastası olduğu belirtilen bir kadının nefes alamadığına ilişkin ihbar üzerine harekete geçti.

Otele gelen polis ekipleri, 38 yaşındaki Cemal A. ile aynı odada kalan kadını hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, Gaye A'nın öldüğünü belirlerken, Cemal A. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde Gaye A. ile gönül ilişkisi bulunduğunu iddia ederek, 9 Aralık'ta akşam saatlerinde birlikte otele geldiklerini anlattı.

Kadının saat 23.00'de rahatsızlandığını öne süren Cemal A. duş aldıktan sonra dinlenmek için uyuduğunu kaydetti.

Zanlı, sabaha karşı uyandığında ise Gaye A'nın nefes alamadığını fark ederek, durumu resepsiyona ilettiğini belirtti.

Kadının cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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