Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine büyük zam - Son Dakika
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Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine büyük zam

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İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 39,65 ila yüzde 50 oranında zam yapıldı. Günlük ücret tarifeleri ve çekme ücreti yeniden düzenlendi.

15.01.2025 12:18  Güncelleme: 12:58
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İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretleri yüzde 39,65 ila yüzde 50 zamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü ile İstanbul Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneğinin yediemin otoparklarına çekilip muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 39,65 ile yüzde 50 arasında zam yapılması karara bağlandı.

Buna göre, araç çekme ücreti 39,65 zamla 870 liradan 1215 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücreti 870 liradan 1215 liraya, ilave kilometre ücreti ise 30 liradan 45 liraya yükseldi.

Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesi ise motosikletlerde 45 liradan 65 liraya, otomobillerde 85 liradan 120 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüslerde 110 liradan 155 liraya, kamyon ve otobüslerde 165 liradan 230 liraya, iş makinelerinde ise 215 liradan 300 liraya çıktı.

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine büyük zam
Kaynak: AA

Yerel Yönetim, istanbul, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Hukuk, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine büyük zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ahmet rahmi Kurt:
    bu hükümetin ben taaaaaaaaa 56 5 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    anasini stiniz ulkenin 45 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kandilerine olunca yüzde 50 millette yüzde 15 43 1 Yanıtla
  • murat2069:
    bunlarda ayrı gurup polise faydasız 3 beş ekip arkadaşı degenekçi kadro 41 2 Yanıtla
  • İbrahim Akpıçak:
    üç kuruşluk motora 1.700 lira para aldılar benden 14 0 Yanıtla
  • İbrahim Akpıçak:
    yediemin yiyici Emin 12 0 Yanıtla
  • Avrupa Rent A Car:
    oh oh polislere gün doğdu araç çekme yarışına girerler artık nede olsa it iti ısırmaz 7 3 Yanıtla
  • İbrahim Akpıçak:
    ye bakalım ye o ye 8 0 Yanıtla
  • İbrahim Akpıçak:
    0 Emin beni de düdükledi Allah onları bildiği gibi yapsın 5 0 Yanıtla
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