İstanbul\'da PKK/KCK gençlik yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

İSTANBUL'da terör örgütü PKK/KCK 'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü suçlar soruşturma bürosu, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. PKK/KCK terör örgüt mensubuna yaşamsal malzeme, para göndermiş/gönderecek olan, PKK/KCK terör örgütü kırsal alan yapılanmasına katılım arayışı içerisinde olan şüphelilerin illegal yollardan Yunanistan'a geçişlerini ve Yunanistan'dan eylem amacı ile ülkeye gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize eden şüpheliler tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için Başakşehir, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Pendik ve Sultanbeyli'de toplamda 15 ayrı adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.