İstanbul'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 1 tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 1 tutuklama

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasına yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.07.2024 22:53
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İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şubesi ekiplerince, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, PKK/KCK terör örgütünün sözde gençlik yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. Zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı da serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 1 tutuklama - Son Dakika

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