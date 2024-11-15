İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyelerine yönelik yürütülen soruşturmada 12 Kasım'da Başakşehir'de gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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