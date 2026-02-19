İstanbul'da Ramazan İftarı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Ramazan İftarı Coşkusu

19.02.2026 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan'ın ilk gününde İstanbul'da vatandaşlar Oruç Baba Türbesi ve Sultanahmet'te iftar yaptı.

İstanbul'da ramazan ayının ilk gününde çok sayıda vatandaş, Oruç Baba Türbesi ile Sultanahmet Meydanı'nda iftar yaptı.

"On bir ayın sultanı" ramazanın başlamasıyla birlikte bazı vatandaşlar, tarihi yarımada ile cami ve türbelerde iftar saatinde yoğunluk oluşturdu."

Fatih'te bulunan Oruç Baba Türbesi ramazanın ilk gününde ziyaretçilerini ağırlayan noktalardan biri oldu.

Türbeye gelen vatandaşlar dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Çiğdem Çelik, manevi atmosferi yaşamak için türbeyi ziyarete geldiklerini belirterek, "Allah dostu olduğuna inandığımız değerli Oruç Baba Hazretlerini ziyarete geldik. Ona dua edip ondan himmet almaya geldik. Herkesin dileği var. Bu şekilde geldik dua ediyoruz. Allah'ım herkesin dualarını kabul eylesin." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Nurgül Bayram ise daha önce de türbeye geldiğini vurgulayarak, "Ben daha önce geldim, dualarım kabul oldu. Duası kabul olan sirke dağıtıyor. Gelirken dağıttım. Şimdi de oğlum üniversite sınavına girecek, onun için geldim." ifadelerini kullandı.

Mersin'den geldiğini söyleyen Sibel Gökben ise uzun süredir türbeyi ziyaret etmek istediğini dile getirerek, "Yıllardır gelmek istiyordum, hep hayalimdi, bu yıl nasip oldu. Dilek dilemek için geldim." dedi.

Vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.

Sultanahmet Meydanı'nda ilk iftar

Tarihi yarımadada Sultanahmet Meydanı'nda da bir araya gelen yerli ve yabancı turistler, ramazanın ilk iftar saatini bekledi.

Ezan öncesinde yapılan temsili top atışının ardından turistler de vatandaşlarla birlikte oruçlarını açtı.

Endonezya'dan gelen öğrenci Andi Widya Khairunnisa, ramazan ayı boyunca İstanbul'da olacağını belirterek, "Bugün burada Ayasofya'dayız. İftarımızı burada açmaya karar verdik, bunun için çok heyecanlıyız. İftar için kendi geleneksel yemeklerimizi hazırlayıp buraya getirdik ve burada orucumuzu açacağız." diye konuştu.

Esenyurt'tan gelen Fatma Kaba, ilk iftarı Sultanahmet Meydanı'nda açmak istediklerini aktararak, "Elimizden geldiğince bir şeyler hazırladık, iftar için yanımıza alıp buraya getirdik." dedi.

Kızı Öykü Kaba da ailecek bir araya geldikleri özel bir gün olduğunu kaydederek, "Ailecek toplandığımız bir gündü. Bu yüzden Sultanahmet Meydanı'nda iftar açmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Kent genelinde iftar saati öncesi sıcak ramazan pidesi almak isteyenler de fırınların önünde kuyruk oluşturdu.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir fırın önünde pide kuyruğunda bekleyen Fatih Okkaş, ilk iftarın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Sıcak ramazan pidesi alacağız, ilk orucumuzu açacağız. Bu sırayı beklemeye değer." dedi.

Babasıyla pide kuyruğunda bekleyen Ayşenur Okkaş da ilk kez oruç tuttuğunu ve ilk iftarını yapmanın heyecanı içinde olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sultanahmet, İstanbul, Güncel, İftar, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Ramazan İftarı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım

21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:46:12. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Ramazan İftarı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.