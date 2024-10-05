İstanbul\'da Renkli Koşu Nedeniyle Trafik Önlemleri

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(İSTANBUL) İBB Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı nedeniyle yarın 06.00-11.00 saatleri arasında tarihi yarımadada bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un organize ettiği 'İstanbul'u Koşuyorum Avrupa' etabı yarın koşulacak. 6 bin kişinin kayıt yaptırdığı ve "Colour Run-Renkli Koşu" temasıyla gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle, İstanbul'un tarihi yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Etkinliğin olduğu, 6 Ekim Pazar günü 06.00-11.00 saatleri arasında; Kennedy Caddesi/ Eminönü-Yenikapı yönü, Kennedy Caddesi/ Zeytinburnu-Yenikapı yönü, Namık Kemal Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi, Segah Sokak, Kumluk Sokak, Şair Sermet Sokak, Aksakal Sokak ve Ahırkapı Sokak trafiğe kapalı olacak. Yenikapı'da ilk olarak saat 08.30'da 10 km koşacak olan sporculara start verilecek. Ardından 5 km koşacak olanlar 8.45'te koşuya başlayacak. 10 km koşan sporcular Gülhane Kapısını geçtikten sonra dönüş alıp, tekrar Yenikapı'da yarışı bitirecek.