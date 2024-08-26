İstanbul'da Rum Ortodoks Mezarlığı'nda Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Rum Ortodoks Mezarlığı'nda Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde definecilik ve define yerleri ile ilgili dokümanlar, patlayıcı madde ve diğer malzemeler ele geçirildi.

26.08.2024 15:37
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(İSTANBUL) - İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 48 sayfalık definecilik ve define yerleri ile ilgili doküman, kaya kırmada kullanılan 6 patlayıcı madde, alan tarama cihazı, kroki ve havalı tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, geçen cuma günü saat 04.50 sıralarında Şişli ilçesindeki Feriköy Mahallesi'nde bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Yapılan açıklamaya göre incelemelerde, bir mezarın 6 metre kadar kazıldığı belirlendi, şüphelilerde ise 48 çömlek parçası, 6 pet şişe ve 1 cam kavanoz ele geçirildi.

Şüphelilerin olay yerine 2 ayrı araç ile Küçükçekmece'den 4 kişi geldikleri tespit edildi. V.Ş, N.S, M.A ve A.A gözaltına alınırken şüphelilerin ikametlerinde 48 sayfalık definecilik ve define yerleri ile ilgili doküman, kaya kırmada kullanılan 6 patlayıcı madde, define aramada kullanılan adet alan tarama cihazı, kroki ve havalı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin mezarlığın yanında gömü olduğunu düşündükleri ancak kazı sonrası herhangi bir materyal bulunamadığı öğrenildi. Şüpheliler hakkında ibadethane ve mezarlıklara zarar verme suçundan soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul, 3-sayfa, Şişli, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Rum Ortodoks Mezarlığı'nda Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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