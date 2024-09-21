İstanbul'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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İstanbul'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul\'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar suyla doldu, bazı bölgelerde rögarlar taştı.

21.09.2024 11:19
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İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan kısa süreli sağanak geçişleri hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin dün yaptığı uyarının ardından, kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı.

Kısa süreli etkisini gösteren sağanak nedeniyle Beylikdüzü ve Esenyurt'un bazı noktalarında rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Küçükçekmece'deki Hacı Mustafa Güllü Camisi'nin şadırvan ve konferans salonu, rögarların tıkanması nedeniyle kanalizasyon suyuyla doldu.

Caminin dernek başkanı Ali Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmur yağdığı zaman caminin tuvaletinin, şadırvanının ve konferans salonunun en az 50 santimetre suyla dolduğunu aktardı.

Bunun için bir senedir İSKİ'yle uğraştıklarını kaydeden Deniz, "İSKİ gidip geliyor, git bugün, gel yarın. Küçükçekmece Belediyesine gidiyoruz. Ne o ilgileniyor ne bu ilgileniyor. Yetkililere duyurulur. Gelsin halimize baksınlar." dedi.

Deniz, buranın Müslümanların ibadethanesi olduğunu, vatandaşların namaza gelemediğini ne tuvaleti ne de şadırvanı kullanabildiklerini belirterek "Kanalizasyon suyu. Yağmur yağdığı zaman kanal suyu geliyor. Kanal tıkalı. 3 aydır git gel, açılmadı. 'Açılmıyor, yeni kanal yapacağız.' dediler, yapmadılar." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin uyarısında göre, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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