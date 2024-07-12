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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu: Yollar göle döndü

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış bölgesel olarak etkili oldu. Vatandaşlar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken bazı yollar göle döndü. Öte yandan, sağanak yağış trafiği de olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından sabah saatlerinde sağanak yağış bölgesel olarak etkili oldu. Yağış, İstanbul Kağıthane'de etkisini gösterdi. İşe başlama saatinde vatandaşlar sağanak yağışa yakalandı. Yağış nedeniyle göle dönen yollarda, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan yağış, Eyüpsultan'da trafiği olumsuz etkiledi. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.